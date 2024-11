Erykah Badu faz chuva parar no 1º dia do Rock the Mountain; saiba como foi

Na contramão de muitos festivais que estão cancelado ou diminuindo de tamanho, o Rock the Mountain, que acontece em Itaipava (Petrópolis), na serra carioca, aumentou uma data e de quebra trouxe a sua primeira atração internacional: Erykah Badu. O que parecia ser uma celebração perfeita começou com uma atmosfera de tensão por parte dos produtores: a noite seria longa, molhada e com muito perrengue para o público.

Prioridades

A chuva que caiu durante todo dia do festival não cessou nenhum minuto, causando pontos de lama e poças. Isso fez com que o público preferisse procurar um local para se abrigar do que assistir aos shows que rolaram no palco principal do festival.

Já é de casa

Com duas horas de atraso, Erykah Badu subiu ao palco com sua enorme banda, disposta a presentear o público que topou esperar por ela debaixo de chuva. No final da execução perfeita e swingada de "...On & On" ela agradeceu: "Obrigada por terem vindo até aqui e me esperarem na chuva".

Na sua quinta vinda para o Brasil, fica cada vez mais evidente o quanto Badu se sente à vontade em terras brasileiras. Conversa com o público, mostra que está presente de corpo e alma naquele palco. E enfeitiça a plateia com sua performance e seu carisma na medida exata.

Ela fez parar de chover

Badu apresentou seus hits de forma extremamente original e sem cair na mesmice de apenas os reproduzirem. A banda dessa vez bastante percussiva, contou até com um músico exclusivamente para tocar pandeiro durante o show inteiro.

Músicas como "Appletree" , " Window Seat" e "Bag Lady" ganharam mais corpo e suingue à moda brasileira.

A partir do meio do show, o publico e Badu se espantaram ao olhar para o céu; a chuva, que não deu trégua até então, tinha parado completamente. Badu não perdoou e brincou: "Acho que vou parar de cantar para vê se a chuva volta". Ela até ensaiou sair do palco, mas voltou logo, sorrindo.

Sem chuva, o público seguiu hipnotizado por Badu no palco. Principalmente pelo jogo de lasers que passa a ilusão que a cantora está dentro de uma redoma cyber-espacial.

Sem a mesma sorte

Os shows que antecederam, Fat Family e Djonga, não tiveram, digamos, a mesma sorte. Eles foram prejudicados pela chuva que caiu forte durante as suas apresentações.

Erykah Badu segue para Salvador para o encerramento de sua mini turnê no Brasil, no festival AFROPUNK. Já o Rock the Mountain segue por mais dois dias (sábado, 9, e domingo, 10), torcendo para a "magia" de Erykah Badu espantar a chuva para longe de seus palcos.