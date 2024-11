Carolina Ferraz rebate críticas sobre magreza: 'Me achando maravilhosa'

Carolina Ferraz, 56, desabafou após receber críticas sobre o seu emagrecimento.

O que aconteceu

A atriz publicou um vídeo para rebater os ataques sobre sua aparência. "A vida inteira fui super magra, muito mais magra do que sou hoje. Inclusive, já cheguei a pesar 54, 55 kg. Hoje, estou com 60 kg e tô ótima, me sentindo muito bem"

Estou super bem e não estou tão magra assim, mas estou bem Carolina Ferraz

Carolina Ferraz falou sobre a pressão para agradar a todos. "Se a gente engorda, tá feia porque está gorda; se emagrece, tá feia porque está magra; se envelhece, tá feia porque está velha. Eu tô bem. Tenho 57 anos, trabalho, tenho duas filhas lindas, amigos maravilhosos. Tô feliz da vida, me achando lindíssima, maravilhosa, e é isso".

A atriz ainda acrescentou na legenda da publicação do vídeo: "A gente emagrece, a gente envelhece, a gente engorda, a gente tem menopausa, a gente amadurece… E a vida segue. Beijo grande".