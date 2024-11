Bruna Biancardi mostra preparação para festa de Mavie: 'Começando'

Bruna Biancardi mostrou em seu perfil no Instagram, neste sábado (9), a preparação e detalhes do aniversário de um ano de Mavie, sua filha com Neymar.

O que aconteceu

Esta é a segunda comemoração do primeiro ano de Mavie. A filha teve uma festa na Arábia Saudita e, agora, terá uma no Brasil.

Bruna mostrou uma imagem com algumas maquiagens mais cedo e gravou um vídeo falando sobre a festa. "Chegou o dia. Um pouquinho de atraso. Agora com os familiares e amigos todos presentes. Sempre quis fazer uma festa pequena, íntima, mas não dá, temos muitos amigos."

Mas dentro do possível a gente gosta de ver cada detalhe. Bruna Biancardi

Na sequência, Bruna compartilhou também um momento em que chega na festa, ao lado de Neymar, que traz Mavie nos braços.

Confira: