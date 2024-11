Balaclava Fest transforma domingo em matinê de indie rock e sons esquisitos

O Balaclava Fest é um festival diferente de todos os outros. Sabe por quê? Porque vai reunir: uma banda que assumidamente faz "música esquisita"; outra que faz uma inusitada mistura de jazz com hip hop, rock e eletrônica; e uma terceira é, "apenas", um dos principais nomes da história do rock independente.

Quem se apresenta

A primeira banda citada acima é a americana Water from Your Eyes; a segunda, o combo BadBadNotGood, do Canadá; e a terceira são os heróis indies Dinosaur Jr., dos EUA. Estas são as três principais atrações do evento, que será realizado no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, neste domingo (10).

O baixista Chester Hansen, do BadBadNotGood, no festival Life is Beautiful 2024, em Las Vegas Imagem: Michael Buckner/Penske Media via Getty Images

Além deles, o Balaclava Fest 2024 terá a DJ, produtora e cantora inglesa Nabihah Iqbal e os brasileiros Ana Frango Elétrico, Paira e Raça. Os shows se alternam em dois palcos, a partir das 15h40, com encerramento previsto para as 23h.

A inglesa Nabihah Iqbal é atração do Balaclava Fest 2024 Imagem: David Corio/Redferns

Water from Your Eyes

Formada na década passada, a dupla Water from Your Eyes faz músicas que desafiam as classificações tradicionais. É rock? Pode ser, mas com variações rítmicas, guitarras desconstruídas, vocais que não caminham em linha reta.

O último disco, "Everyone's Crushed", saiu em 2023. Mas neste ano ele ganhou um irmão menor, "Crushed by Everyone", em que as músicas são remixadas por produtores como The Dare, Nourished by Time e Mandy, Indiana. E, há pouco tempo, soltaram o EP "MP3 Player 1", com quatro covers. Um deles é "Someone Like You", o hit de Adele, mas tocado como se fosse uma música do The Cure.

Esquisito, não? "Sim, acho que a nossa música é realmente bem esquisita!", concorda a vocalista Rachel Brown.

"Muitas das coisas que tentamos incorporar no nosso som vêm de músicas experimentais, o que, por definição, é música esquisita.", afirma o produtor Nate Amos, a outra metade da dupla. Ou pelo menos considerada esquisita por muita gente."

A música pop pode ser esquisita. E quando uma banda tenta misturar elementos desses dois mundos, pode surgir algo ainda mais esquisito. Uma música que não soaria tão esquisita dentro de um disco experimental pode soar bem esquisita no contexto de um disco pop. Nate Amos, do Water from Your Eyes

Nate Amos e Rachel Brown, do Water from Your Eyes, durante show no Lowlands Festival 2023, em Biddinghuizen, Holanda Imagem: Roberto Finizio/Getty Images

É uma música que pode soar enérgica e contemplativa quase ao mesmo tempo. E diferente de quase tudo o que se ouve por aí.

BadBadNotGood

Também nada tradicional é o que faz o combo canadense BadBadNotGood. A banda ficou conhecida por criar ambientações meio jazzy mas com influências do rap e do rock. Um dos seus discos mais celebrados é "Talk Memory" (2021), em que há arranjos do compositor brasileiro Arthur Verocai.

"Encontramos com ele em 2019, quando abrimos um de seus shows em São Paulo. Foi incrível. Ele é uma lenda, e uma pessoa bem legal. Então começamos a mandar algumas gravações e ele nos enviava de volta. Até que saiu o disco", conta o líder da banda, Chester Hansen. "E temos coisas com ele que ainda não foram lançadas, então estamos animados."

Uma dessas coisas ganhou o mundo na sexta. É o single "Poeira Cósmica", com participação de Tim Bernardes.

Ao vivo, o BadBadNotGood improvisa bastante em cima das versões em estúdio. O show em São Paulo mostrará tudo o que o grupo carrega em seu DNA.

Crescemos ouvindo tudo. Quando comecei a tocar, adorava rock clássico, Led Zeppelin, The Who, essas bandas. Aí depois comecei a ouvir muito jazz, e também muito hip hop. Tudo isso se junta e forma a nossa música. É legal combinar tudo isso, fazer música mais rock ou mais dançante. Chester Hansen, do BadBadNotGood

J Mascis, Patrick Murphy e Lou Barlow, da banda americana Dinosaur Jr., em show em Austin, Texas, em setembro de 2024 Imagem: Rick Kern/Getty Images

Dinosaur Jr.

A principal atração do Balaclava Fest é o trio Dinosaur Jr. Formada nos anos 1980, a banda de J Mascis (vocal, guitarra), Lou Barlow (baixo) e Murph (bateria) ajudou a desenhar o rock independente (ou "alternativo") que explodiu nos anos 1990.

O grunge não teria existido sem o Dinosaur Jr.; nem o shoegaze de bandas como My Bloody Valentine e Ride. Um de seus hinos, "Freak Scene", que diagnosticava os desencantos da juventude da época, foi gravado até pelo pop-punk Blink-182.

Veja abaixo os horários dos shows do Balaclava Fest

Balaclava Fest 2024

Quando: domingo (10), às 15h40

Onde: Tokio Marine Hall (r. Bragança Paulista, 1.281, São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 325

ingressos à venda no site da Ingresse.