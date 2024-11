Babi revela que pediu para desistir de A Fazenda 16 e conta resposta

Em uma conversa com Juninho na oitava festa de A Fazenda 16 (Record), Babi contou que pediu para ir embora do programa.

O que aconteceu

A peoa contou para Juninho, sem especificar o momento em que fez o pedido. "Eu pedi pra ir embora."

Juninho a questionou. "Você brigou com o Zé pra ele não falar (que queria desistir), aí você vai e faz?".

Babi contou o que ouviu da produção. "Eles falaram: 'É melhor você pensar'."

Eu tenho meu filho, sabe? Entrei aqui por ele. Desistir de tudo é muito dificil. Babi Muniz

A peoa reclamou. "Você lutar contra uma injustiça e ver a injustiça vencer..."

