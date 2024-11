Anúncios, fãs e expectativa: como foi o primeiro dia da D23 Brasil?

A D23 Brasil - Uma Experiência Disney começou nesta sexta-feira (8) e já contou muitas novidades entre os lançamentos da Disney, além de um grande encontro entre os fãs da empresa de entretenimento. Realizado no Transamerica Expo Center em São Paulo, o evento conhecido mundialmente aconteceu pela primeira vez no Brasil.

Como foi?

Quem abriu a D23 Brasil - Uma Experiência Disney foi Renato D'Angelo (General Manager Brazil & Head of Marketing OOH LATAM) e Zé Carioca. Os dois cortaram faixa que deu início ao evento.

O primeiro dia teve diversos anúncios sobre os próximos títulos, como "Moana 2", "A Era do Gelo 6", live-action de "Lilo & Stich", "Elio", "Saltadores", "Toy Story 5", "Mufasa: O Rei Leão", "Zootopia 2", "Tron: Ares" e "Produções dos sonhos". Leia tudo sobre aqui.

O painel contou com a participação de Jonas Rivera (produtor), Jared Bush (diretor e roteirista) e Barry Jenkins (diretor de "Mufasa: O Rei Leão"). A apresentação ficou com Otaviano Costa e Carol Moreira.

A cantora Any Gabrielly apresentou uma nova música de "Moana 2". Já Pedro Sampaio comandou uma festa entre os presentes, com versões dançantes de canções dos filmes da Disney.

A expectativa era bem alta entre os fãs presentes, por esta ser a primeira vez da D23 no Brasil. Andando na feira, era possível encontrar diversas pessoas vestidas de personagens da Disney.

Colecionável do Thanos à venda por R$ 80 mil no estande da Iron Studios na D23 Imagem: Victória Colvara/UOL

Entre as ativações, há oportunidades de cenários para fotos que vão de "Star Wars" à Marvel, mas há poucas ativações interativas.

Como era de se esperar para um evento grande, há filas para as atrações e painéis. Houve também grande procura por produtos exclusivos, que se esgotaram rapidamente na loja oficial.

Splash recebeu queixas relativas à acessibilidade do evento, sobre principalmente a falta de tratamento diferenciado para cadeirantes e mulheres grávidas. Procurada, a assessoria de imprensa informou que acessibilidade é uma prioridade na D23 Brasil — Uma Experiência Disney. "Estamos cientes da situação relacionada ao acesso ao evento hoje, resultado do entusiasmo e demanda do público presente. Estamos comprometidos em fornecer a melhor experiência para os nossos fãs e realizaremos melhorias logísticas para os próximos 2 dias", pontuou em nota.

O que vem por aí

Os próximos dois dias do evento estarão cheios de novidades e presenças especiais. Há grande expectativa por conteúdos da Marvel e "Star Wars".