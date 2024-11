Ana Hickmann: como é mansão colocada à venda por R$ 40 mi

Ana Hickmann, 43, colocou a mansão em Itu, no interior de São Paulo, à venda. A apresentadora falou sobre a decisão em vídeo publicado no YouTube. O imóvel está disponível para compra por R$ 40 milhões.

Como é a mansão

Mansão de Ana Hickmann Imagem: Reprodução/Record e Reprodução/Instagram

Casa possui um terreno de 6.100m², e um total de 1.600m² de área construída. "A casa hoje faz parte de uma parte da minha história e eu quero que ela agora seja parte da história de outra família, que ela tenha significados importantes", disse a apresentadora, no YouTube.

Imóvel conta com uma suíte de 240m² com SPA, e closet blindado. Além disso, ainda há mais seis suítes com acabamento em mármore e mais duas suítes para hóspedes.

Três andares;

Elevador;

Boate;

Escritório;

Cozinha com uma enorme despensa;

Academia;

Piscina semiolímpica;

Horta;

Lago;

Casa na árvore.

Quarto da casa de Ana Hickmann Imagem: Reprodução/Youtube

Banheiro da casa Ana Hickmann Imagem: Reprodução/Youtube