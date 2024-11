Albert desabafa sobre placa de Zé Love: 'Facada nas costas'

Em uma conversa com Gilsão na oitava festa de A Fazenda 16 (Record), Albert reclamou de ter recebido a placa de "mimimi' de Zé Love no Hora do Faro gravado na tarde de sexta-feira (8).

O que aconteceu

Albert desabafou com o peão. "A única coisa que eu não consegui engolir foi a facada nas costas. Não dá pra engolir, véio. Na situação que a gente tinha com o grupo, entendeu? O Zé, na minha cabeça, eu tinha uma relação positiva, com o Sidney também; assim como tenho com você e com o Juninho."

Agora, gosto do Zé e tudo, mas colocar uma placa de 'mimimi' pra mim? P*rra, eu fui mais do que isso aqui com ele. Albert

Gilsão tentou animar o amigo. "Acho que o 'mimimi' foi porque tu tava reclamando da Baia."

Albert seguiu reclamando. "Só por causa disso? Eu corto cabelo, defendo o cara na briga, voto com o cara e não vale p*rra nenhuma? Não pôs uma coisa positiva e só colocou negativa? Colocasse uma positiva..."

Não quis conversar comigo. Vi que a galera virou a cara pra mim por orientações. Até agora, eu não acredito que o Sidney foi ingênuo [de ter colocado ele na Baia], pois é um cara que eu me via no pódio com ele . Albert

