A Fazenda: Produção faz pedido para peões, que suspeitam de roça falsa

Os peões de A Fazenda 2024 (RecordTV) ficaram ressabiados após um pedido da produção.

O que aconteceu

A produção do reality show pediu que os participantes gravassem um vídeo. No registro, eles deveriam responder qual eliminado eles gostariam que voltassem. Com isso, os confinados especularam que poderia se tratar de uma roça falsa ou repescagem.

Sacha: "Será que vai ter uma repescagem?".

Babi: "Não está difícil, né? Não está difícil... Estou sentindo forças pelo ar... uma energia que quer me dominar!".

Segundo a produção, o vídeo é um conteúdo para os fãs. Até o momento, não foram anunciadas dinâmicas especiais.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Quem você gostaria que voltasse em uma repescagem? Resultado parcial Total de 241 votos 2,07% Camila 8,71% Cauê 0,83% Júlia 12,03% Larissa Suelen 30,71% Vivi 45,64% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 241 votos

