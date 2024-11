A Fazenda: Peões apontam que Sacha poupou Flora de trato por preconceito

Vanessa Carvalho contou por que foi escolhida por Sacha Bali para substituir Sidney, que está lesionado, no trato da vaca em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa explicou por que foi escolhida por Sacha. Ela disse que o fazendeiro não escolheu Flora devido às "limitações" da filha de Arlindo Cruz.

Vanessa: "Sabe o que ele falou? Que ele me chamou porque você [Babi] ele não quer nem olhar na cara e que você pode ficar dando patada, a Flor também ia dar patada nele e tem 'limitações'".

Sidney: "Mentira!".

Babi: "Que mentira! Ela já fez a vaca".

Sidney: "Você já falou isso pra Flora?".

Babi: "Ela vai ficar virada no caralh*".

Sidney: "Ele está passando um atestado e desqualificando alguém. Ele desqualifica as pessoas o tempo todo aqui dentro".

