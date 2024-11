Fazenda: Babi detona peões do G4: 'Queria que Brasil enxergasse a podridão'

Babi e Juninho conversaram durante a oitava festa de A Fazenda 16 (Record) e a peoa reclamou do chamado G4, grupo formado por Sacha, Yuri, Gui e Luana.

O que aconteceu

Babi desabafou com o amigo. "Queria que o Brasil enxergasse a podridão que ela são, como eles são sujos! Eles são podres! Eles são podres! Queria que o Brasil visse que eles são podres! É só perceber, eles são sujos."

Eu quero que esses 4 se f*dam! Queria que saísse um por um! Babi Muniz

A peoa afirmou que jamais vai se unir ao grupo. "Eu nunca vou me juntar a eles. Nunca vou abaixar a minha guarda. Eu vou lutar contra eles até o final. 'Ah, porque o Zé saiu'. Eles acham que mudou alguma coisa? Não mudou."

Babi ainda criticou a aproximação de Albert e Flor com os peões. "Deixa eles [Albert e Flor] juntarem [com o G4]. É o que eles fazem. Eu quero que junte podre com podre, entendeu? É melhor que podre se junte com podre! E que os bons se juntem com os bons."

Juninho confirmou. "A gente não tá fazendo nada de errado."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 20992 votos 0,15% Albert Bressan 1,19% Babi Muniz 0,11% Fernando Presto 1,13% Flor Fernandez 0,08% Flora Cruz 6,43% Gui Vieira 13,42% Gilsão 4,51% Gizelly Bicalho 1,18% Juninho Bill 5,74% Luana Targino 19,46% Sacha Bali 25,35% Sidney Sampaio 9,16% Vanessa Carvalho 12,09% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20992 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso