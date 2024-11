Zé Love: 'Sacha é um personagem. As pessoas aqui fora não estão vendo'

Durante sua participação na Cabine de Descompreensão, Zé Love, sétimo eliminado de A Fazenda 16 (Record), comentou seus atritos com Sacha.

O que aconteceu

Zé Love disse ter pensado que ele estava se tornando "vilão" do jogo. "Várias vezes, eu falei: Anula ele. Eu não conseguia. Eu queria tirar ele do sério. Quando você tira ele do sério, ele sai da casinha e do personagem."

O Sacha é um personagem. As pessoas aqui fora não estão vendo isso. Ele veio pronto pra isso. Ele criou um personagem, tá vivendo o personagem. Zé Love

Questionado por Lucas Selfie se Sacha está jogando melhor que ele, Zé Love confirmou. "Com certeza. Eu tô aqui fora, ele tá jogando melhor que eu."

Ainda na varanda de eliminação. o jogador havia dito que acreditava que Sacha seria o campeão da temporada.

Na Cabine, Love também disse saber que passou do ponto.

