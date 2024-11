Zé Love reconhece erro de aliada: 'Acreditei na palavra de uma mulher'

Eliminado da Fazenda 16 (Record), Zé Love assistiu na madrugada desta sexta-feira (8) ao momento da suposta agressão de Sacha a Fernanda.

O que aconteceu

Na Cabine de Descompressão, Zé Love assistiu ao momento da suposta agressão de Sacha a Fernanda. Dentro do reality, o peão chamou Sacha de "agressor de mulher" algumas vezes pelo momento envolvendo sua aliada.

Questionado por Lucas Selfie, ele admitiu que não havia agressão na cena. "Eu vi, sim, que ele [Sacha] tirou ela [Fernanda] de lado e ela viu isso como empurrão."

Na época, o peão ouviu Babi, que defende até hoje que a amiga foi agredida, apesar das intervenções da produção.

Eu falei a todo momento 'eu não vi, mas se você [Babi] tá falando, eu acredito em você'. Eu não posso tirar a voz de uma mulher. Se eu visse a cena, ia falar 'ele tirou de lado, não empurrou' Zé Love

Selfie questionou por que ele acreditou na peoa, mesmo após a produção avisar que não houve agressão. "Mesmo com a produção falando de 400 pessoas assistindo?".

"Mas eu tinha que acreditar em quem estava do meu lado... uma mulher", disse Zé. "A atitude da Babi depois do suposto empurrão... ela sai complementarmente dela. Eu acreditei na palavra de uma mulher. A dor é de quem sente".

