Tasha e Tracie, Hariel e Matuê dão dicas para artistas independentes

Dicas para quem está começando na música? Cami Santiz foi atrás de quem entende. Direto do backstage do Festival Sons da Rua, ela perguntou a Matuê, Tasha e Tracie, Hariel, Thaíde e Ramalho o que eles diriam para quem está começando na música independente.

Os artistas compartilharam reflexões e aprendizados sobre os desafios, a persistência e o compromisso que essa jornada exige.

"Importante é estudar música, ir além do querer fazer show, de querer ser famoso. A galera às vezes foca mais nisso do que na conexão com a música", disse Matuê.

"A última [dica] que eu tive foi do Gilberto Gil. Prestar atenção na letra, na música que você está fazendo. Ter carinho [por ela]", avisou Hariel.