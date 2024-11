Sasha admite ser nepo baby e afirma: 'Eu sou, não tem o que fazer'

Sasha, 26, admitiu que é nepo baby por ser filha de Xuxa, 61, e Luciano Szafir, 55.

O que aconteceu

Estilista afirmou que não tem nada que ela possa fazer em relação a isso. "Eu sou uma nepo baby, não tem o que fazer. Sei que sou filha da Xuxa e do Luciano Szafir", declarou em entrevista ao canal do YouTube do Leo Dias.

Sasha também citou as vantagens em ser filha de pais famosos. "Sei que isso me traz oportunidades lindas, incríveis, tenho muitas conexões por conta disso. Mas acho que o mais importante é o que faço com essas oportunidades, não vou deixar de trabalhar duro, de fazer o que grato e sou muito grata".

Essa não foi a primeira vez que Sasha reconheceu ter privilégio por conta dos pais. Ela destaca que essa vantagem no momento em que lançou sua própria marca no mercado da moda, com direito a loja física.

Entenda o que é nepo baby

O termo é uma mistura das palavras "nepotismo" e "baby", que significa "bebê" em português, e significa algo como "filhos do nepotismo". A expressão, porém, serve para todas as idades: você não precisa ser um bebê para ser um "nepo baby".

Conexões poderosas. Os "nepo babies" são celebridades ou subcelebridades que são filhos, netos ou afilhados de pessoas famosas e importantes no universo do entretenimento.

Contando com uma "ajudinha" no caminho para a fama. Geralmente, os nomes famosos dos pais e conexões com o showbiz ajudam os filhos a tornarem-se celebridades, ou a terem muito sucesso em uma carreira relacionada.

O assunto voltou à tona com mais força em dezembro de 2022, quando a revista norte-americana New York lançou uma capa com alguns dos "nepo babies" mais famosos dos EUA: Zoë Kravitz (filha de Lenny Kravitz e Lisa Bonet), Dakota Johnson (Don Johnson e Melanie Griffith) e Maya Hawke (Ethan Hawke e Uma Thurman).

No caso de Sasha, ela é uma "nepo baby" por ser filha de Xuxa, uma das personalidades mais importantes da televisão brasileira, e de Luciano Szafir, que é ator. Outros "nepo babies" brasileiros são Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Sandy e Júnior Lima, Maria Maya, Luisa Arraes e Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, que recentemente falou sobre ser um nepo baby.