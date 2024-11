Sacha diz que Zé 'passou coroa a Maria Lúcifer' e traça plano contra Albert

Sacha Bali e Yuri conversaram na tarde desta sexta-feira (8) sobre Zé Love ter "passado o bastão" após sua saída da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após a eliminação de Zé Love, Sacha deu a entender que Gizelly é seu próximo alvo. "Tô louco pra tirar ela, mano", disse. "A galera deve estar com um ranço... Se a gente está, imagina a galera lá fora. Essa menina histérica, querendo aparecer de uma forma totalmente baixa. Não é legal", acrescentou Yuri.

Sacha disse que, após a saída de "Zé Lúcifer" —apelido pejorativo dado ao rival Zé Love—, "ficou a Maria Lúcifer", se referindo a Gizelly. "Passou a coroa", disse.

"Agora é a Maria Lúcifer. Seguindo os mesmos caminhos", concordou Yuri.

Na mesma conversa, os peões também disseram que poderiam mirar em participantes que podem "trocar de lado" e se redimirem, ao invés de focarem nas plantas. "Tem uma galera que já tá super queimada... Tem que pegar essas pessoas, o Albert, colocar em evidência, dar uma queimada nele, mas torcer que ele volte enfraquecido da parada".

