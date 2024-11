Receita da Paramount frustra expectativa com queda em TV a cabo e filmes, apesar de ganhos no streaming

(Reuters) - A Paramount Global divulgou nesta sexta-feira resultados financeiros abaixo das estimativas, com problemas nos setores de filmes e de tevê a cabo com peso maior do que o forte crescimento de assinantes no serviço de streaming por conta do retorno da NFL.

Com uma programação que incluiu a National Football League (NFL), a segunda temporada da série policial “O Rei de Tulsa” e o filme de terror "Silencioso: Dia Um”, o serviço de streaming Paramount+ adicionou 3,5 milhões de assinantes no terceiro trimestre.

O número foi melhor que as estimativas de 2,46 milhões de novos assinantes da Visible Alpha e marcou uma forte recuperação em relação aos 2,8 milhões de assinantes que o serviço perdeu no trimestre anterior.

A receita do negócio de mídia televisiva da Paramount, que inclui CBS e MTV, caiu 6% devido a gastos menores dos anunciantes e queda do número de assinantes.

Os clientes têm abandonado a TV a cabo por plataformas de streaming, erodindo uma lucrativa fonte de lucros para as empresas de mídia e pressionando-as a buscar opções para seus negócios tradicionais.

A receita total da Paramount no terceiro trimestre, de 6,73 bilhões de dólares, ficou abaixo das expectativas de 6,95 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela LSEG. A receita do negócio de entretenimento filmado caiu 34%.

O negócio de streaming da Paramount registrou um lucro operacional ajustado de 49 milhões de dólares no trimestre, enquanto os analistas esperavam um prejuízo de 160,1 milhões de dólares.

