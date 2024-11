Rafael Cardoso quebra silêncio após acusações feitas por Sônia Bridi

Rafael Cardoso, 38, se pronunciou sobre as acusações de agressão feitas por sua ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, 60.

O que aconteceu

Em comunicado divulgado pela equipe jurídica do ator, ele expressou preocupação com o vazamento de informações sigilosas do processo. O ex-marido de Mariana Bridi, 38, ainda lamentou a repercussão pública do caso.

No comunicado, ele explica que as acusações não se referem a fatos novos. "Na condição de advogado do RAFAEL CEZAR CARDOSO, informo que ele não falará diretamente com a imprensa acerca do processo sigiloso, a fim de não incorrer na prática de crime. Feita essa observação, esclarecemos que a notícia em questão não se refere a fatos novos, mas sim a fatos que teriam ocorrido há mais de um ano e a cuja apuração exauriente se está a proceder, na forma da lei, em processo judicial sigiloso".

As acusações feitas por Sônia Bridi envolvem supostos episódios de violência patrimonial e psicológica. A ação inclui a invasão de sua residência e ameaças que teriam sido feitas por parte de Rafael Cardoso. O ator nega todas as acusações, e, reforça que jamais agrediu a ex-sogra.

Rafael e Mari se separaram em 2022. Eles são pais de Aurora, 10, e de Valentim, 8.