'Humilde e gente boa', diz tatuador que fez Cristo Redentor em Bruno Mars

Cadu Underdog - responsável pela tatuagem do Cristo Redentor que Bruno Mars, 39, fez no Brasil - deu detalhes da convivência com o cantor havaiano.

O que aconteceu

O tatuador compartilhou em suas redes sociais o autógrafo que Mars deixou no decalque da gravura. "Decalque devidamente autografado, dedicado para minha família, pelo meu brodinho B. Márcio", escreveu ele nos stories do Instagram, citando o apelido pelo que o astro ficou conhecido em sua passagem por aqui.

Cadu elogiou a simplicidade do músico estrangeiro e contou que foi convidado por ele para conhecer o hotel onde Bruno estava hospedado. "O Bruno Mars esteve aqui no estúdio, e a sensação foi muito legal. O cara é muito humilde e gente boa. Ele ficou no estúdio por um tempo, trocamos bastante ideia e até tomou chimarrão comigo. Ele realmente se conectou comigo, tanto que depois me chamou, eu e minha esposa, para ir até o hotel dele. Ficamos lá até tarde, só com a galera da equipe dele, tomando uma junto."

Ele aguarda a autorização da equipe do cantor para compartilhar mais registros do encontro com ele. "Por enquanto, estou mantendo tudo mais quietinho, mas assim que eu puder, vou compartilhar mais, incluindo fotos tiradas no estúdio. O Bruno é super gente boa, parecia um amigo, não aquele cara intocável que você imagina que seria um famoso. Foi uma experiência incrível e, em breve, poderei compartilhar mais com vocês."