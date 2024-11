Princesa britânica Kate participará dos eventos do Dia da Lembrança

LONDRES (Reuters) - A princesa britânica Kate, que está se recuperando do tratamento preventivo a que se submeteu contra o câncer este ano, participará de dois eventos neste fim de semana para comemorar o Dia da Lembrança em Londres, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira.

A Princesa de Gales, 42 anos, disse em setembro que havia terminado seu tratamento de quimioterapia preventiva, mas advertiu que seu caminho para a recuperação total será longo e que seu foco é permanecer livre do câncer.

Na época, ela disse que participaria de alguns compromissos públicos no final do ano. Sua última aparição pública foi no mês passado, quando ela se encontrou com as famílias enlutadas de três meninas que foram assassinadas em uma aula de dança em Southport, noroeste da Inglaterra.

O Palácio de Buckingham informou que Kate, seu marido, o príncipe William, e o rei Charles estão entre os membros da realeza que participarão dos eventos do Dia da Lembrança no sábado e no domingo.

A principal cerimônia do Dia da Lembrança, no memorial de guerra Cenotaph, no centro de Londres, é realizada no domingo mais próximo ao dia 11 de novembro para marcar o fim da Primeira Guerra Mundial e presta homenagem àqueles que perderam suas vidas no conflito.

O palácio disse que a participação da rainha Camilla no evento está sujeita a aconselhamento médico mais próximo, depois que ela sofreu uma infecção no peito.

O próprio Charles está em tratamento contra um câncer diagnosticado em fevereiro, embora tenha viajado recentemente para a Austrália e Samoa.

Em entrevista à mídia britânica na quinta-feira, William disse que o ano passado provavelmente foi o "mais difícil" de sua vida, depois que Kate e seu pai Charles foram diagnosticados com câncer.

(Reportagem de Catarina Demony)