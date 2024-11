Poucas atividades e muito lugar pra foto: o que vimos na D23

A D23 Brasil começou nesta sexta-feira (8), no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e oferece três dias de experiências imersivas e atividades exclusivas. Com espaços temáticos, o evento proporciona ambientes de interação para os fãs das principais franquias da empresa — mas a maioria deles é cenário para fotos.

O espaço da Marvel Studios tem 900 m². Lá, os visitantes têm a chance de testar suas habilidades como super-heróis, enfrentando uma ativação cheia de obstáculos. Além disso, também podem tirar fotos com o Quarteto Fantástico, Deadpool e Wolverine, e Capitão América.

Estande da Marvel Studios na D23 Imagem: Victória Colvara/UOL

No espaço da Pixar, a experiência transforma os participantes em brinquedos de "Toy Story". O objetivo da ativação é ajudar o Andy a encontrar cubos com símbolos em uma caça ao tesouro. Em alguns momentos, os soldadinhos avisam que Andy está voltando para o quarto, e o desafio é que todos fiquem congelados até o "perigo" passar.

Também tem ativação para os fãs de "O Rei Leão"! No espaço de "Mufasa: O Rei Leão", os fãs podem tirar fotos com os personagens e participar da exibição de um vídeo em 360°.

Há um concurso culinário no espaço Experiência Star, inspirado na série O Urso. Os visitantes também podem participar de um pit stop no estande de Carros. No entanto, a maioria das ativações é dedicada a "photo opportunities", onde é possível registrar momentos ao lado de seus personagens favoritos.

O evento também tem espaços dedicados a Star Wars, National Geographic, Disney Parks, ESPN, Star+ e Rádio Disney.

