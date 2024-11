Peões ignoram Record e seguem criticando edição: 'Não precisava estar aqui'

Sidney, Babi e Vanessa criticaram a edição da Fazenda 16 (Record) na tarde desta sexta-feira (8).

O que aconteceu

Enquanto aguardavam a dinâmica do Faro, Babi disse que não queria discutir com mais ninguém e lamentou a trajetória do programa. "Qual o sentido de estar aqui, longe da sua família, se você precisa se guardar pra si pra não se prejudicar?", questionou. "Não faz sentido pra mim. Se for pra aceitar o que é errado (...) Pra que eu vou me desgastar? Prefiro fica lá fora".

Sidney concordou, mas tentou acalmar a peoa. "Tá acabando. A gente assinou um contrato, [a gente] é profissional. Veja como um trabalho", aconselhou.

Babi disse que entrar no reality era "um sonho antigo". "Achei que esse sonho seria de uma forma limpa, jogo justo", disse. "Meu medo é me arrepender de ter vindo pra cá... Isso fod* com a minha cabeça (...) Ver a maldade. Prefiro que o mundo se acabe mesmo".

"Se isso não te incomoda, você tá morto por dentro", avisou a peoa.

Vanessa considerou que eles fossem "editados" pela produção do reality de uma forma que parecessem vilões. "Às vezes a gente pode estar sendo os vilões", disse."Então a edição tá junto com eles. Parabéns, tá tudo certo", respondeu Babi, visivelmente revoltada.

A história não tá sendo contada como tem que ser contada. Aqui somos insignificantes e apenas pecinhas de um brinquedo Babi

Sidney disse que uma edição imparcial "não existe".

Neste momento, a produção do programa tocou um alarme: "Atenção, é proibido falar sobre a produção", avisou.

Sidney ignorou o aviso e seguiu falando sobre o tema com Babi e Vanessa. "A minha família sabe da verdade", disse Babi. "Entrei aqui pra me conhecer (...) e acho que eu já era muito legal. Não precisa entrar aqui para ter certeza disso".

Babi disse que jogo pode não ser justo, mas "Deus é". "Só queria quer tudo fosse contado certo", disse. "Infelizmente não é", retrucou Vanessa.

