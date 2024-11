Com os pés soltos no ar: testamos a montanha-russa 'familiar' na Flórida

"Kid-friendly" e "family-friendly" têm virado termos cada vez mais comuns no parque mais radical da Flórida, o Busch Gardens Tampa. É que as mais recentes atrações vêm focando em divertir a família toda, sem que fiquem de lado as crianças ou os menos aventureiros.

Uma delas é a nova montanha-russa Phoenix Rising, inaugurada neste semestre como uma atração familiar. A próxima atração a ser aberta, a Wild Oasis Realm, prevista para o segundo trimestre de 2025, é mais uma que foi planejada para a família. Trata-se de uma selva tropical, com direito a uma torre de queda com efeitos digitais e sonoros, playground molhado e escalada de vários níveis.

E não é porque foi classificada como familiar que a atração não gera boas emoções. Fui até o Busch Gardens Tampa testar a nova montanha-russa Phoenix Rising, e ela consegue o feito de arrancar gritos durante o percurso saindo tanto da boca dos marmanjos barbudos quanto das crianças pequenas. Veja só:

Como é a Phoenix Rising

Imagem: Divulgação

Não existe uma idade mínima para aproveitar a Phoenix Rising, mas sim a altura mínima de 1,07 m, o que costuma ser a média para crianças de cerca de seis anos. Já a altura máxima é de 1,95 m e, mesmo para quem tem a altura exigida, o parque recomenda que os "visitantes grandes" testem a cadeira antes de entrar na fila, já que a barra de segurança e o carrinho podem ser incômodos.

Para quem vê de longe, já fica evidente que, apesar da pouca altura exigida, a Phoenix Rising não é uma montanha-russa infantil, e, chegando a 70,8 km/h, causa uma certa ansiedade até mesmo nos adultos — imagine então para os pequenos que têm a chance de, enfim, experimentar uma montanha-russa do Busch Gardens sem alusão alguma a motivos infantis.

Imagem: Divulgação

A aventura já é certa por ser uma montanha-russa suspensa (ou seja, o carro fica pendurado nos trilhos e as pernas ficam soltas durante o percurso), o que gera um balanço a mais ao longo do caminho. A cada 1 minuto e 26 segundos, um carrinho parece enfeitar a fila quando passa sobre a entrada em uma curva inclinada que faz todos ficarem ainda mais ansiosos para chegar logo no percurso.

A maior da América do Norte

Com 558 metros, a Phoenix Rising é a montanha-russa invertida familiar mais longa e mais alta da América do Norte. Justamente por ser suspensa, ela não tem loopings nem nada assim, mas as curvas intensas não deixam a desejar.

Ela é a décima montanha-russa do Busch Gardens e chegou no lugar da Phoenix, uma espécie de barco viking, que existiu na mesma área, a Pantopia, de 1984 a 2018. Ela faz alusão ao voo da famosa figura mitológica que renasce das cinzas, e, para isso, a ideia é que os visitantes sobrevoem o parque nas asas da Phoenix.

Imagem: Divulgação

A fila, praticamente toda em um espaço aberto (atenção na hora de decidir enfrentá-la sob o forte sol da Flórida), não tem tantas referências assim à Phoenix, mas elas chegam na hora de subir no carrinho. São vinte passageiros por vez, que se divertem em duplas.

Guiada pela fênix

Pouco antes da partida, um painel de LED se ilumina para mostrar qual será a Phoenix que guiará o percurso: a da terra, da água, do gelo ou do fogo. Luzes sob os carrinhos mudam de cor conforme o "personagem", ainda que isso apareça mais à noite. Além disso, completam a experiência multimídia as caixas de sons no próprio carrinho que tocam trilha sonora e fazem os pretensos barulhos da Phoenix.

É claro que, por ser familiar, a adrenalina não vai a níveis máximos como em outras montanhas-russas do parque. Mas, como indicou o vice-presidente de operações, Erick Elliott, os visitantes vinham pedindo mais atrações para a família. E é isso o que o parque vem fazendo.

Imagem: Divulgação

Afinal, um parque de diversões não é feito só de montanhas-russas radicais. Se a ideia é divertir todas as idades e tamanhos, e ser um bom meio-termo entre as atrações para as crianças e as super-radicais, a Phoenix Rising consegue o feito.

Phoenix Rising em números:

Comprimento da pista: 558 metros

Velocidade máxima: 70,8 km/h

Altura máxima dos trilhos: 24 metros

Altura mínima para ir na atração: 1,07 m

Altura máxima para ir na atração: 1,95 m

Capacidade: 10 fileiras de duas pessoas por carro

Tempo da atração: 1 minuto e 26 segundos