Osmar toma atitude inacreditável para prejudicar Madá em 'Volta Por Cima'

Cansado de ser destratado por Madalena (Jéssica Ellen) em "Volta Por Cima" (Globo), Osmar (Milhem Cortaz) tomará uma atitude impulsiva para prejudicar a própria sobrinha.

O que vai acontecer

Sofrendo com a culpa de ter prejudicado sua família, Osmar continuará insistindo para que Tati (Bia Santana) e Doralice (Tereza Seiblitz) morem com ele. No entanto, isso deixará Madalena furiosa.

Mesmo em contato com um advogado, a protagonista decidirá não denunciar o tio. Porém, alguns dias depois, Madá desconfiará que Jayme (Juliano Cazarré) e Tereza (Claudia Missura) estão envolvidos no roubo do bilhete premiado.

Para ter certeza, ela questionará direto ao casal, que se sentirá muito ofendido. Com medo de retaliações, os amigos da família da mocinha pedirão para morar na casa de Osmar, além de chantagear o personagem por mais dinheiro.

Tenso come essa situação, Osmar decidirá procurar a sobrinha para questionar se ela pretende denunciá-lo. Madalena não aliviará para o tio e demonstrará que segue muito chateada com o parente.

Em um espiral de confusão, o personagem tomará uma atitude precipitada ao decidir prejudicar a sobrinha. Ao saber que a protagonista recebeu um pedido para realizar uma grande festa, ele decidirá atrapalhar o negócio no capítulo que vai ao ar no dia 20 de novembro.

Com a ajuda de Jô (Vitor Sampaio), ele fará com que a cliente de Madalena cancele o pedido. Isso deixará a personagem completamente desesperada, com medo do prejuízo financeiro.

Não demorará muito, e Osmar se arrependerá de sua atitude. Como forma de reparar seu erro, ele tentará compensar a família prejudicada pela falta da festa — algo que fará com que Tati o parabenize.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.