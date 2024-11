Perdão e explosões: Chris Evans revela o poder do filme 'Operação Natal'

"Operação Natal" chegou aos cinemas com um elenco de peso, que inclui Dwayne Johnson e Chris Evans. Como já era de se esperar em um filme natalino, ele traz uma mensagem de perdão e recomeços, mas também bastante aventura, como é comum nos filmes dos dois astros.

Um grande filme de ação

Colocar ação em um filme natalino não foi difícil para os protagonistas, acostumados a estrelar blockbusters agitados. Chris Evans afirma que a presença de seres mitológicos e criaturas ajudou a dar o tom da produção.

O material pede um grande filme de ação, algo que não costumamos ver em filmes de Natal. [...] Todos os atores, incrivelmente talentosos, entraram nessa amando o Natal e todos eram perfeitos para seus papéis. Dwayne Johnson em conversa com Splash

No filme, os dois precisam se juntar para resgatar o Papai Noel. Interpretado por J.K. Simmons, o Bom Velhinho é sequestrado pela vingativa bruxa Gryla (Kiernan Shipka), que pretende punir todos que estão na lista de "malvados" do bom velhinho.

Apesar dos muitos efeitos especiais, o diretor investiu também em efeitos práticos na maquiagem de personagens como Krampus (Kristofer Hivju). "Nós nunca cogitamos fazer [Krampus] com computação gráfica. Sempre quisemos usar efeitos práticos."

O efeito de usar [maquiagens sofisticadas] é que você entra no set e está cercado por esses visuais incríveis. [...] Isso energiza todo mundo da melhor forma possível. [...] Kristofer aceitou o desafio de fazer a atuação brilhar e não ser engolida pela maquiagem. Quando ele está atuando, é algo explosivo, energético, que acende todo mundo. Jake Kasdan, o diretor do longa

Kristofer Hivju e Dwayne Johnson em "Operação Natal" Imagem: Divulgação

Chris Evans diz que foi marcado na infância por filmes com efeitos práticos e elogia. "Eu cresci assistindo a filmes como 'Labirinto' e 'A História Sem Fim', feitos com efeitos práticos e reais. Essas coisas te marcam quando você é criança, porque são coisas que você não via no dia a dia."

Sei que agora quase todo filme é cheio de computação gráfica. Há tanto disso que quando um filme usa efeitos práticos, isso te marca porque ainda é algo raro, como quando eu era criança. É isso que faz com que não pareçam só personagens reais, mas atuações reais. Isso não é mais tão comum, o que é legal. Chris Evans

Lucy Liu voltou às origens ao fazer as cenas de ação do filme. Ela interpreta Zoe, a chefona da empresa que faz a segurança dos seres mitológicos, como o Papai Noel.

Foi como se minha memória muscular entrasse em ação, e eu me sentisse viva. Eu não fazia isso há muito tempo, mas foi algo que simplesmente voltou em mim. Eu amo assistir a filmes de ação. Cresci assistindo a esses filmes, e estar na tela fazendo isso é muito empolgante. As crianças ficam empolgadas, as meninas ficam empolgadas, mulheres ficam empolgadas. Lucy Liu

Para Chris Evans, o filme trata principalmente de perdão e segundas chances. Ele interpreta um hacker que não dá bola para o próprio filho, e muito menos para o bem-estar de quem está ao seu redor. "O filme faz um ótimo trabalho, tocando nos sentimentos que deveriam surgir durante a época de festas, como a boa-vontade com a humanidade. Fala de se lembrar das prioridades, de oferecer segundas chances para as pessoas que buscam perdão."