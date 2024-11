'Nunca abandonei': amigo preso dá detalhes de último encontro com músico

Rogelio "Roger" Nores, amigo de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, negou que tenha abandonado o cantor.

O que aconteceu

Empresário alegou que visitou o músico no dia da morte. "Nunca abandonei Liam. Fui ao hotel dele três vezes naquele dia e saí 40 minutos antes de tudo acontecer", disse Nores, em entrevista ao Daily Mail.

Havia mais de 15 pessoas no saguão do hotel conversando e brincando com ele quando fui embora [...] Nunca imaginei que algo assim aconteceria.

Ele também esclareceu a natureza do relacionamento com Payne. "Eu não era o empresário de Liam, ele era apenas um amigo muito querido. Estou realmente desolado por essa tragédia e sinto falta do meu amigo todos os dias".

Prisões

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024 Imagem: Carla Speight/Getty Images for Bauer Media

Três pessoas foram presas pela polícia argentina, na quinta (7), por suspeita de envolvimento com a morte de Liam Payne. As informações foram publicadas pelo portal Sky News.

Dois funcionários do Hotel Palermo foram detidos, suspeitos de oferecer as drogas usadas por Liam antes da morte. Rogelio "Roger" Nores também foi preso, acusado de "abandonar" o cantor.

Amigo teria se apresentado como empresário de Liam e é acusado de abandoná-lo por não ter informado a família de que Liam tinha tido uma recaída e estava passando por uma crise. Ele foi procurado pela polícia quando o músico morreu por meio de um número providenciado pelo hotel, mas não atendeu às ligações.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Um relatório preliminar da autópsia revelou que Liam consumiu múltiplas substâncias antes de morrer. O exame encontrou cocaína rosa (uma mistura de cetamina, ecstasy e opioides) no organismo do cantor, assim como cocaína, ansiolítico e crack.

Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório. Ele já estaria desacordado quando caiu.