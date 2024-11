No Faro, Zé Love admite vontade de agredir Sacha: 'Cego de raiva'

Zé Love foi o sétimo eliminado de A Fazenda 16 (Record). Durante sua participação na Hora do Faro, gravada nesta sexta-feira (8), ele confessou que considerou partir para a agressão com Sacha Bali. Eles protagonizaram diversos embates dentro do programa, e são considerados os protagonistas da edição.

Chico Barney, que acompanhou a gravação do programa, deu detalhes sobre a fala de Zé no Central Splash desta sexta-feira (8). Segundo o colunista de Splash, a participação dele foi uma das melhores até agora.

Ele assumiu que, no episódio do chinelo, isso [agressão jamais aconteceria, ele só estava provocando. Mas naquele domingo que Zaac e Fernanda desistiram, se não tivessem segurado ele, ele não sabia o que poderia ter feito. Ele ficou cego de raiva e estava disposto a perder tudo por conta da raiva

Chico Barney

Zé ainda guardou para si críticas ao Sacha na hora de lhe dar plaquinhas, avaliando sua participação no programa. Ele escreveu, de caneta, a frase: 'Deus cura'. "Para que ele saiba aquilo que ele me deseja, não me acontecerá".

A escolha de Zé em escrever a frase foi justamente uma resposta ao apelido que ganhou dentro da casa. Frequentemente Sacha lhe chamava de Zé Lucifer.

Achei um grande deboche. Com certeza o Zé Love tem muito mais a falar sobre Sacha. Senti, de verdade, uma sabonetada. Ele poderia ter colocado mais adjetivos que de fato ele falou para o Sacha lá dentro. Mas esse 'Deus cura' tocou em uma ferida

Kerline

Para descrever Vanessa, Zé Love usou as placas egoísta, mimimi, VTzeira e generosa. Dieguinho concorda com o ex-peão, e ressaltou o fato dela apoiar os colegas de confinamento, se mostrando de fato uma pessoa generosa.

Ela é o próprio VT ambulante. Uma pessoa que entrou e saiu do grupo duas vezes (?) Acho que isso é o próprio VT ambulante. Um feito que poucas pessoas dentro da Fazenda conseguem

Kerline

Para Flor, que disputou a roça junto com ele, Zé Love se manteve com os pés no chão, e não lhe deu plaquinhas negativas. Ele definiu a participante como: prestativa, humilde e café com leite —outra frase escrita à mão. Para Kerline, isso é o mesmo que a definir como planta dentro do jogo. "Ela não tem essa vontade de vencer".

Já para Gizelly, Zé Love distribuiu ofensas. As placas escolhidas foram: dramática, oportunista e trapaceira. Já do lado positivo, escolheu as placas prestativa e engraçada. Dieguinho discorda que a peoa tenha se mostrado divertida dentro da casa, e concorda que é oportunista.

Ela normalmente tentava não esboçar reações quando alguém voltava da roça. Acho que as plaquinhas se encaixam bem com a imagem que ela construiu Dieguinho, no Central Splash

Yuri foi quem mais recebeu plaquinhas de Zé Love. Ele lhe descreveu como: mentiroso, covarde, manipulável, insuportável, oportunista, agressivo e, mais uma escrito a mão, só rebola. Para Dieguinho, essa teria que ter sido a atitude de Zé com Sacha, seu maior inimigo no jogo.

Achei que foi coerente. Eu esperava pelo menos isso do Zé Love para o Sacha. Ele poderia ter dado placas como essa ao Sacha para justificar tudo o que ele fez co mo Sacha durante a temporada. Seria coerente com o que ele falou

Dieguinho

