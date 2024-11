Neymar usa tênis grifado com cristais de R$ 40 mil para pré-festa de Mavie

Neymar Jr., 32, está pronto para curtir a pré-festa de sua filha, Mavie, 1.

O que aconteceu

O jogador de futebol brasileiro e a namorada, Bruna Biancardi, 30, desembarcaram no Brasil na última quinta-feira (8). Os pais da pequena organizaram um festão luxuoso para ela na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No sábado (9) acontece a segunda celebração do primeiro ano de Mavie, já que a primeira festa foi em um resort luxuoso na Arábia Saudita. Para a noite de hoje, o atleta elegeu o tênis LV Trainer Maxi, da Louis Vuitton, coberto em cristais Swarovski, assinatura manuscrita da marca e assinatura "P", que representa o diretor criativo da marca, Pharrell Williams.

O item vem com nome da marca nas laterais e custa R$ 40,5 mil. A "pré-festa" de Mavie deve contar com um show de Alexandre Pires, segundo o portal Leo Dias. Amanhã, no evento oficial, Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho ficarão responsáveis pelos shows.