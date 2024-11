Masturbação anal: como mulheres e homens podem ter mais prazer no sexo

A região anal é repleta de terminações nervosas e de tabus. A área, se bem massageada, é um trunfo para tornar a relação sexual mais excitante, mas ainda há muito preconceito com a prática — especialmente para os homens.

Mesmo quem gosta de receber carícias na região do ânus ou gostaria de experimentar algo novo nem sempre tem coragem de pedir para as parceiras. Tudo por causa do estigma com essa parte do corpo, que não passa de uma bobagem.

Abaixo, listamos algumas dicas para quem quiser deixar de preconceito e se aventurar na masturbação anal. São dicas práticas para se familiarizar e, quem sabe, evoluir para a penetração.

Exponha seus desejos

A sociedade machista muitas vezes é o maior entrave para homens e mulheres se permitirem prazeres na região anal.

Se este for o seu desejo, converse abertamente com o parceiro ou parceira.

Qualquer pessoa pode e tem o direito de encontrar seu prazer com liberdade.

A exploração da região anal com a língua é prazerosa para mulheres e homens Imagem: Leo Giban / Arte UOL

Língua e dedos

O primeiro passo é se permitir e relaxar.

Vá devagar. Você pode começar explorando a região com a língua e dedos.

Nos homens, a região entre o escroto e o ânus é bastante erógena.

Nas mulheres, se o clitóris for estimulado junto, ela terá ainda mais prazer no sexo anal.

Preliminares

A máxima "quanto mais preliminares, melhor" também vale nessa hora.

Não tenha pressa em penetrar ou ser penetrado (a). A penetração nem precisa acontecer da primeira vez.

Encare como uma área a ser explorada e usufrua dessas brincadeiras.

Lubrifique o local

Além do dedo e da língua, plugs anais, vibradores penianos em tamanhos menores ou outros brinquedos ajudam a apimentar o clima.

Ainda que a pessoa esteja relaxada, é importante usar lubrificantes à base de água, que são vendidos na farmácia.

O cuspe não tem muito efeito nessa hora — apesar de ser associado a fetiches —, pois seca rápido.

Muitos homens deixam de experimentar prazeres na região anal por conta do machismo da sociedade Imagem: PeskyMonkey/Getty Images/iStockphoto

Cuidados

Para as mulheres que forem acariciar o parceiro, é importante aparar as unhas, para não causar fissura anal ou arranhão.

Os lubrificantes com anestésicos não são recomendados porque, ao eliminar parte da dor, o prazer fica prejudicado.

A penetração mais vigorosa pode causar traumas no local. Neste caso, a dor serve como alerta para evitar machucados.

Higiene

Para quem deseja fazer o sexo anal sem imprevistos, como eliminação involuntária de fezes, há duchas para essa finalidade vendidas em farmácias.

A recomendação é que não sejam introduzidos mais do que 10 centímetros.

A lavagem não deve ser feita com muita frequência, para não afetar a flora intestinal.

Fontes: Raquel Mello, psicóloga e especialista em sexualidade humana; e Gabriela Daltro. psicóloga e terapeuta sexual.

*Com matéria publicada em 03/04/2023