Manu Gavassi anuncia gravidez: 'Cinco meses de amor'

Manu Gavassi, 31, está grávida do primeiro filho.

O que aconteceu

Cantora surpreendeu os fãs ao revelar novidade nesta sexta-feira (8). Ela compartilhou uma foto mostrando a barriguinha de cinco meses de gestação.

Cinco meses de (ainda mais) amor. Manu, em publicação no Instagram

Artista está grávida do primeiro filho com o modelo Jullio Reis. Eles assumiram o namorado no dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados.

Capricórnio tem isso de aterrar, criar laços e querer uma família. Sou caseira e tranquila. Sempre tive esse sonho de ser mãe algum dia. Com certeza me vejo neste lugar com o Jullio. Manu, em entrevista à Quem, em dezembro de 2021

Famosos vibraram com a novidade. "Meu Deus. Eu estou em choque. Viva. Muita saúde. Eu amo vocês", escreveu Bruna Marquezine. "Meu Deus! Como eu te amo. Como amo vocês. Como estou feliz", comentou Rafa Kalimann.