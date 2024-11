Mania de Você hoje (8): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Mavi (Chay Suede) vai flagrar Viola (Gabz) com Rudá (Nicolas Prattes) na novela das nove. Veja a seguir o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (8) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi se justifica para Viola. Rudá tenta reservar um voo para Lisboa. Ísis arma um plano contra Evelyn, e Leidi descobre. Nahum leva um bolo para Moema. Michele recebe uma carta de Cristiano. Mavi pede a Luma para ajudá-lo com Viola. Viola procura Rudá na casa de Moema. Rudá vê Santiago e decide segui-lo. Rudá conversa com Viola, que quer ir com ele investigar Santiago. Rudá e Viola entram numa cabana, onde são flagrados por Mavi.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.