Ludmilla, Keane, Erykah Badu: fim de semana tem festivais e shows bombados

Cinco festivais em quatro cidades e shows com ingressos disputados de Ludmilla e Keane marcam o fim de semana nos palcos pelo Brasil.

O que vai acontecer

Para ver o Keane em São Paulo, por exemplo, nem há mais ingressos. A banda britânica vai tocar no sábado em um Espaço Unimed lotado.

A cidade também recebe Ludmilla com seu projeto Numanice. A cantora se apresenta no Centro Esportivo Tietê. Marcou show no sábado e, devido à procura por ingressos, abriu um show extra no domingo.

A capital paulista também abriga dois dos cinco festivais. O Encontro das Tribos toma o Estádio do Canindé no sábado e domingo. Tocam, entre outros, Soja, Ja Rule, Pitty e Fresno. Assinante UOL paga meia ou tem 20% de desconto no open bar. Já o Balaclava Fest leva ao palco do Tokio Marine Hall o Dinosaur Jr. como headliner. A banda norte-americana é constantemente associada ao movimento grunge dos anos 1990. O lineup tem ainda Badbadnotgood, Water From Your Eyes e outros.

Erykah Badu é headliner da sexta no Rock The Mountain, maior festival do fim de semana. O evento toma o Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis (RJ), durante dois finais de semana. Neste primeiro ainda se apresentam, entre outros, Anitta, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Nando Reis, Matuê, Djonga, Fat Family, Joelma e Mart'nália, entre outros.

Badu também canta no Afropunk Brasil, no sábado, em Salvador. Duquesa, Jorge Aragão e Planet Hemp, entre outros, formam o lineup da primeira noite. No domingo tem Lianne La Havas, Fat Family (cantando repertório de Tim Maia), Ebony e Timbalada, entre outros.

Mateus Aleluia é uma das atrações do 1º Carcará Festival Sesc de Música, novo festival de São Luís (MA). Ele se apresenta no sábado. Na sexta, há shows de Mel Nascimento e Raiz Tribal, entre outros. Toda a programação é gratuita.

Veja a seguir esses e outros destaques do fim de semana.

Sexta

Roberto Carlos - Classic Hall (Recife)

Busted - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Blitz e Lobão - Qualistage (Rio de Janeiro)

Filipe Ret - Espaço Hall (Rio de Janeiro)

Otto - show dos 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos" - CWB Hall (Curitiba)

Oingo Boingo Former Members - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Francisco, el Hombre - Opinião (Porto Alegre)

Asphyx - Mister Rock (Belo Horizonte)

Nando Reis - Espaço Patrick Ribeiro (Vitória - ES)

Liniker - Espaço Unimed (São Paulo)

Devotos - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Mahmundi - Sesc Pompeia (São Paulo)

Evinha (Trio Esperança) - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Jam Festival (Omar Coleman + Igor Prado, Fred Sunwalk + convidados, e Maria Orfina + Camila Kerr) - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Supercombo - Sesc Piracicaba (Piracicaba - SP)

Sexta e sábado

1º Carcará Festival Sesc de Música, com ações formativas gratuitas na quinta (7); e shows gratuitos de Mel Nascimento, Raiz Tribal e outros na sexta (8); Mateus Aleluia, Beto Ehong, Luana Flores e outros no sábado (9) - Praça das Mercês e Sesc Deodoro (São Luís - MA)

Sexta, sábado, domingo

Rock The Mountain (Erykah Badu, Djonga, Fat Family e outros na sexta (8); mais Anitta, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Matuê, Joelma, Nando Reis, Mart'nália e outros no primeiro fim de semana) - Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Petrópolis - RJ)

Sábado

Keane - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Movements - Vip Station (São Paulo)

Asphyx - Carioca Club (São Paulo)

Water From Your Eyes, terraplana, Mundo Video e Gal Go - Casa Rockambole (São Paulo)

Guilherme Arantes e Ed Motta - Sala São Paulo (São Paulo)

Samuca e a Selva - Sesc Pompeia (São Paulo)

Ava Rocha - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Vanguart - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Junior - Multi Arena (Campinas - SP)

Paralamas do Sucesso - Clube do Sindicato dos Metalúrgicos - Piracicaba (SP)

Almir Sater - Multiplan Hall (Ribeirão Preto)

Oingo Boingo Former Members - Stage Music Park (Florianópolis)

Gilsons - Concha Acústica (Salvador)

Picture - CWB Hall (Curitiba)

Carvin Jones - Espaço Villa Rica (Londrina - PR)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena BRB (Brasília)

Silva - Iguatemi Hall (Fortaleza)

Tasha & Tracie - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Encontro das Tribos (Soja, Marcelo Falcão, Criolo, L7nnon, Djonga, Black Alien e outros no sábado; Ja Rule, Pitty, Planta e Raiz, Fresno, CPM 22 e outros no domingo) - Estádio do Canindé (São Paulo)

Afropunk Brasil, com Erykah Badu, Duquesa, Jorge Aragão, Planet Hemp e outros no sábado; Lianne La Havas, Fat Family canta Tim Maia, Ebony, Timbalada e outros no domingo - Parque de Exposições (Salvador)

TRAGO (Tulipa Ruiz, Rica Amabis, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz) - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Tuyo - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Domingo