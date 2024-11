Luana celebra eliminação de Zé Love: 'Eu tirei ele. Ele foi agressivo'

Luana, fazendeira durante a formação da sétima roça, foi uma das peoas que mais comemorou a eliminação de Zé Love de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Aos gritos, Luana celebrou ter indicado o jogador para a roça que o eliminou. "Eu tirei ele. Ele me agrediu. Ele foi agressor, ele foi agressivo."

Luana se voltou para as mulheres da casa na sequência. "Ele me humilhou. E ninguém me defendeu. Nenhuma de vocês."

A peoa reclamou que não foi amparada. "Ninguém me defendeu."

Após a fala de Luana, ela e Gizelly começaram uma treta acalorada, que se estendeu por mais de 20 minutos.

Luana indicou Zé Love para a 7ª roça, argumentando que sentia medo das atitudes do peão e se sentia intimidada por ele.

