Liam Payne: autópsia descarta morte por suicídio

Liam Payne não cometeu suicídio, segundo a autópsia final divulgada na quinta-feira (7).

O que diz a autópsia

Liam Payne estava semi ou totalmente inconsciente no momento da queda. Ele não adotou uma postura de reflexo de proteção no momento da queda. Essa posição somada às drogas que estavam no organismo, levaram á conclusão de que o músico não morreu por um "ato consciente ou voluntário", porque "naquele estado, não sabia e nem conseguia entender o que fazia".

Foram encontrados no corpo do músico traços de álcool, cocaína e antidepressivos. Ele teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam sua morte.

Entre 13 e 16 de outubro, dia em que Liam morreu, drogas foram fornecidas ao músico pelo menos quatro vezes. Para chegar a essa conclusão, foram analisados depoimentos, vídeos, mensagens, documentos, faturas, redes sociais e outras comunicações do músico.

A autópsia descarta também o envolvimento de terceiros na morte de Liam. A morte foi causada por politraumatismo e hemorragia interna e externa, resultado da queda do músico da varanda do terceiro andar do hotel CasaSur Palermo.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Três foram indiciados

Dois funcionários do Hotel CasaSur Palermo foram detidos, suspeitos de oferecer as drogas usadas por Liam antes da morte. As informações são do La Nación.

Um amigo argentino de Liam, Rogelio Nores, também foi indiciado. Ele teria se apresentado como empresário de Liam e é acusado de abandoná-lo. Roger não teria informado a família de que Liam havia tido uma recaída e estava passando por uma crise. Ele foi procurado pela polícia quando o músico morreu por meio de um número providenciado pelo hotel, mas não atendeu às ligações.

Quem é Liam Payne?

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Aos 16 anos, o cantor integrou a boy band One Direction, formada por Simon Cowell no reality show britânico The X Factor, em 2010. Era a segunda vez que ele participava do reality.

Liam Payne em sua primeira participação no "X Factor", em 2008 Imagem: Reprodução/YouTube

Além de Payne, a banda era formada por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O grupo não venceu a temporada 2010 do relity The X Factor, mas se tornou um fenômeno após o término do programa. Eles venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo com seis hits no Top 10 Billboard Hot 100. No auge da fama, a banda se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo. Em 2016, eles anunciaram uma pausa indefinida.

Payne divulgou que trabalhava em um álbum solo no mesmo ano, seguindo os passos de outros membros da banda. O single "Strip that Down" foi lançado em 2017 e alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido, e o décimo lugar na parada da Billboard, nos Estados Unidos. "For You" com Rita Ora e "Get Low" com Zedd também fizeram sucesso. Em 2019, lançou seu único álbum solo, "LP1". O último single de Payne foi "Teardrop", lançado em março de 2024. Em 2023, ele revelou que trabalhava em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.

Em 2017, Payne teve um filho, Bear Grey Payne, com a jurada do X Factor, Cheryl Cole. O casal se separou em 2018, após dois anos juntos.