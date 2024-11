Letícia Spiller diz que ex já namorou suas amigas: 'Não morra sem provar Marcello Noaves'

Letícia Spiller contou à Tatá Werneck que incentiva o ex-marido, o ator Marcello Novaes, a namorar suas amigas. Durante bate-papo no Lady Night desta quinta-feira, 7, no Multishow, acabou revelando que Claudia Raia já ficou com Novaes.

Em um determinado momento da entrevista, a apresentadora questionou o que Letícia faria caso uma amiga contasse que ficou com o seu marido. A atriz disse que, hoje em dia, viraria as costas e iria embora. "Deixava os dois felizes."

Tatá Werneck, então, logo, brincou com a situação perguntando se poderia ter ficado com Marcello Novaes. Letícia respondeu: "Como diz Claudia Raia, não morra sem provar Marcello Novaes". Atônita, Tata questionou: "Espera aí, Claudia Raia já provou Marcello Novaes?". Leticia, então, explicou: "Há muitos anos".

A atriz contou que apoia que o ex-marido e pai de seu primogênito, Pedro, se relacione com suas amigas. "Sempre dou força para ele namorar as minhas amigas". Letícia contou, inclusive, que Marcelo já namorou duas amigas dela. Tatá tentou arrancar um nome, mas a atriz afirmou que não é uma pessoa famosa.

Desde que se separaram, em 2000, Letícia e Marcelo mantiveram a amizade e vivem trocando declarações pelas redes sociais.

Atualmente, o ator namora a dentista e influencer fitness Saory Cardoso.