Leão Lobo: 'Rafael Cardoso e Regina Duarte jogaram suas carreiras fora'

O colunista Leão Lobo disse ter se decepcionado com Rafael Cardoso e Regina Duarte, atores que, segundo ele, jogaram as suas carreiras fora após se envolverem em diversas polêmicas. A declaração do jornalista foi feita durante participação no Splash Show nesta sexta-feira (8).

A gente vai se decepcionando porque a gente sonha mesmo com o ídolo, né? A gente gosta, a gente curte, a gente acha que é o mais inteligente. Começou com Regina Duarte, depois foi com ele... A partir de hoje, acho os dois um desserviço. São duas pessoas talentosas, mas que jogaram fora as suas carreiras.

Leão Lobo

O ator Rafael Cardoso, de 38 anos, deixou a imagem de bom moço e passou a se envolver em polêmicas: o galã compartilhou um post considerado homofóbico do humorista Nego Di, foi acusado de agredir o gerente de um restaurante no Rio de Janeiro e, agora, está sendo processado pela ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, por supostas ameaças.

Já Regina Duarte, de 76 anos, acumula declarações sobre política nas redes sociais —algumas delas com fake news e ataques à classe artística. A atriz declarou publicamente apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a ocupar um cargo durante sua gestão. Ela também debochou da sigla LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais, e outras).

Muitas histórias, que triste. Um rapaz que tinha uma carreira assim, era uma novela atrás da outra, só fazia papéis lindos, um rapaz lindo, mas todo errado, homofóbico, enfim, tudo errado. E ainda essa questão das drogas que o afasta até dos seus próprios filhos. É muito, muito triste essa história. Eu era fãzaço dele. [Me decepcionei com] Esse menino e o mesmo com a Regina Duarte... pelas coisas que falaram, pelas pessoas que ofenderam.

Leão Lobo, que ainda citou os nomes de Jojo Todynho e Cassia Kis durante o Splash Show

