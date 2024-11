K-pop: Semana de comebacks do TXT, Viviz e MiSaMo (Twice)

Mais uma sexta-feira chegou, e com ela o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Começamos a semana com o alistamento do Jaehyun do NCT 127. O cantor postou fotos cortando o cabelo. Boa sorte pra ele nessa jornada.

Bom dia com mais uma careca pra conta do NCT #JAEHYUN postou em seu Instagram algumas fotos mostrando seu cabelo já preparado para o alistamento pic.twitter.com/IsX2S1LAQP -- NCT Brasil (@NCTBR_) November 3, 2024

Park Seonghwa viralizou com seu cabelo rosa nas novas fotos do próximo lançamento do ATEEZ. Golden Hour Pt.2 será lançado dia 15 de novembro.

Saiu o teaser de "No Doubt", single principal do disco novo do Enhypen, que sai na próxima segunda

NCT Dream também retorna na próxima segunda-feira (11), e Renjun voltará ao grupo. Abaixo temos fotos do single principal, "Flying Kiss"

A parceria do NewJeans com a Nike é capa da edição digital da Vogue Coreia do Sul.

TXT lançou seu sétimo miniálbum e seu single principal, "Over The Moon". Confira aqui:

Tivemos a nossa live sobre a importância da dança no K-pop com participação da dançarina Maki (@maki.png). Veja aqui a conversa:

Aproveitamos o comeback do TXT para falar sobre a discografia do grupo. Leia aqui a matéria.

John Park, cantor que participou da nona temporada de American Idol, viralizou com seu cover de "Whiplash" do aespa. Ouça aqui:

XG divulgou fotos do seu comeback, "AWE", que saiu na madrugada desta sexta (8). Pura arte!.

Reunião de gigantes da nova geração. Julie do Kiss of Life fez desafio de "Get Loud" com Ni-ki do Enhypen!

saw someone say it's funny cause julie is 5 years older than ni-ki but he's 3 years her senior pic.twitter.com/mlDCHZEJ54 -- ?? (@WONFAlRY) November 6, 2024

Taehyung (V do BTS) anunciou que vai lançar "White Christmas", um cover/reedição do clássico de Bing Crosby. A arte do single tem Crosby com Yeontan, cachorro do Tae.

O Going Seventeen, programa de variedades do Seventeen, recebeu uma presença ilustre: a mãe do Hoshi. Eles são idênticos!

O novo disco japonês do trio Mina, Sana e Momo, as MiSaMo do Twice, saiu. Escute "Haute Couture" aqui:

Outro trio lançou disco novo: o VIVIZ. Confira o MV de "Shhh!":