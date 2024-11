Ícaro Silva prepara jantar romântico e troca carícias com namorado

Ícaro Silva, 37, desfrutou nesta sexta-feira (8) de um jantar romântico com seu namorado, o cineasta Vida Fodona.

O que aconteceu

O ator publicou um vídeo em que aparece preparando a comida com o amado. "Batatas ao murro", escreveu ele na legenda, referindo-se à 'técnica' utilizada por Vida Fodona para amassar o alimento na cozinha.

Enquanto o cineasta cuidava do menu da noite, Ícaro o abraçava por trás e o acariciava. Ao final do vídeo, eles mostram a mesa já pronta, com a refeição servida e prestes a ser degustada.

Ícaro Silva acaba de voltar à TV, na recém-estreada novela "Garota do Momento". Ele interpreta Ulisses, melhor amigo do mocinho Beto (Pedro Novaes) e vértice de um triângulo amoroso com Iolanda (Carla Cristina Cardoso) e Glorinha (Mariana Sena)