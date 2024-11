Gizelly diz que Rafa Kalimann a 'alertou' sobre Sacha: 'Te conhecem'

Durante a discussão pós-roça desta quinta-feira (7) com Sacha Bali, Gizelly citou a amiga e ex-BBB Rafa Kalimann na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gizelly brigou com Sacha nesta madrugada, após a eliminação de Zé Love. A peoa chamou o ator de agressor e disse que ele "gostava de menininha".

Segundo Gizelly, antes de entrar na Fazenda, alguns amigos a "alertaram" sobre Sacha e, por conta dele, desaconselharam a peoa a entrar no programa.

Dentre esses amigos estará Rafa Kalimann. "Estava numa casa com 20 amigos e falaram 'não vá'. Por quê? Porque todos o conhecem a índole do amigo, né?", disse. "O Allan, a Rafa, o Renatinho, a Thaila... Todos falaram 'não vá'".

Inclusive, a Rafa falou: 'Não vai'. Porque te conhece Gizelly

O ator rebateu e disse que a peoa estava mentindo. "O Allan falou pra eu vir, o Renatinho falou pra caramba pra eu vir... Mas ele nem estava na casa. Tinham seis pessoas na casa. Você não sabe de nada. Para de mentir, Gizelly".

Sacha ainda disse que não conhecia Rafa pessoalmente. "Que Rafa? Eu nem conheço a Rafa, cara. A Rafaella é namorada do meu amigo", afirmou, se referindo ao ator Allan Souza Lima.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 9450 votos 0,17% Albert Bressan 1,68% Babi Muniz 0,17% Fernando Presto 1,98% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 13,41% Gui Vieira 0,19% Gilsão 6,73% Gizelly Bicalho 0,26% Juninho Bill 11,85% Luana Targino 34,52% Sacha Bali 4,30% Sidney Sampaio 6,30% Vanessa Carvalho 18,32% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9450 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso