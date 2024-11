Flor revela nova estratégia: 'Vou me aliar a quem preciso para me salvar'

Gui, Flor e Albert conversaram na madrugada desta sexta-feira (8), sobre seu jogo na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na baia, o trio fez uma análise de Gizelly, e Gui declarou: "Na minha cabeça, ela veio com o jogo pronto".

Flor disse que sabia que seria um alvo do "grupinho", o qual fazia parte.

A apresentadora também disse que, a partir de então, não faria mais parte de grupos. "Vou me aliar a quem eu preciso para me salvar", disse. "Me aliei sim, pra me salvar. Quero e preciso me salvar. E tô jogando limpo com você, honestamente, sem jogo sujo".

Em seguida, Flor disse que não irá perdoar Sidney. "O Sidney eu não perdoo. Eu gosto dele, não tô com ódio dele, mas dentro do jogo, por muito pouco e podia ter saído", disse, lembrando da formação da roça.

