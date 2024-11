Fim de semana: programas para fazer em São Paulo mesmo em dias de chuva

É fato que fins de semana sob nuvens carregadas são um convite para ficar em casa, mas também é verdade que a agenda cultural de São Paulo oferece motivos de sobra para deixar a preguiça de lado.

Entre hoje e domingo, por exemplo, mesmo com previsão de chuva em certos horários, estão programados vários eventos que comprovam a afirmação — de exposições recém-abertas a atrações organizadas apenas uma vez por ano.

Dinos de Lego

A Isla Nublar e o mundo de dinossauros jurássicos podem ser visitados no Shopping Eldorado, na exposição "Jurassic World por Brickman". Detalhe: tudo feito de Lego, incluindo os mais de dez dinos e os cenários icônicos da franquia. A mostra, indicada para todas as idades, reúne mais de 6 milhões de peças. Ingressos a partir de R$ 45.

Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros. Mais informações

Já tem Carnaval

A Casa Mário de Andrade inaugura amanhã a exibição "Eu mesmo, Carnaval", a partir das 13h. Explorando explora o Carnaval e a relação de Mário de Andrade com a festa, traz fantasias, fotos e uma parede sonora com músicas que embalaram a comemoração popular em outras épocas. A abertura terá apresentação da bateria da Mocidade Alegre, em frente ao museu. Entrada gratuita.

Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda. Mais informações

Concerto para Pottermaníacos

Amanhã, a Vibra São Paulo é palco para a apresentação única de "Harry Potter e a Pedra Filosofal in Concert". A Orquestra Sinfônica Villa Lobos, sob regência do maestro Adriano Machado, tocará ao vivo a trilha sonora de John Williams enquanto o filme é exibido em alta definição em uma tela gigante. Às 21h. Ingressos a partir de R$ 100.

Av. das Nações Unidas, 17955 - Santo Amaro. Mais informações

O público decide

A peça "Coronel Mostarda com a Chave Inglesa na Cozinha" retorna ao Teatro Bibi Ferreira, em uma curta temporada. Inspirada no jogo "Detetive", a cada apresentação, o público ajuda a resolver um mistério com cenas totalmente improvisadas. Às sextas, 20h, com ingressos custando a partir de R$ 40.

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 - Bela Vista. Mais informações

Mulheres X plantas

A exposição "Venenosas, Nocivas e Suspeitas", de Giselle Beiguelman, é opção no Centro Cultural Fiesp. São cerca de 30 trabalhos inéditos, em que a artista recorre à inteligência artificial para criar obras que exploram a relação entre plantas proibidas (e até demonizadas) e mulheres negligenciadas pela história da ciência e arte. Visitação gratuita.

Av. Paulista, 1313 - Bela Vista. Mais informações

Comer e assistir

Ainda dá tempo de conferir a 3ª edição do "SP Food Film Fest", nas salas do Reserva Cultural e do Centro Cultural São Paulo. Reunindo cinema e gastronomia, prevê a degustação de pratos após algumas sessões. Hoje e amanhã tem exibição da ficção Esperando por Dali, inédita na América Latina. Entrada gratuita, com distribuição de ingressos 1 horas antes.

Av. Paulista, 900 - Bela Vista e Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. Mais informações

Só quem tem coragem

Momentos aterrorizantes estão previstos na "Horror Expo Brasil 2024", o maior evento de terror da América Latina, que acontece amanhã e domingo no Pavilhão Pro Magno. A convenção voltada para fãs de gênero inclui painéis, exibições exclusivas, experiências interativas, shows musicais e concurso de cosplay. Das 10h às 20h e ingressos a partir de R$ 100.

Rua Samaritá, 230 - Casa Verde. Mais informações

Reflexão urgente

O Museu do Ipiranga está sediando a exposição temporária "Onde há fumaça: arte e emergência climática", que reúne obras históricas do século XX e contemporâneas e reflete sobre os desafios climáticos e a evolução das cidades. A entrada para a exibição é gratuita, mas paga-se ingresso para o museu (a partir de R$ 15). De terça a domingo, das 10h às 17h.

Rua dos Patriotas, 100 - Ipiranga. Mais informações

ESPECIAL

A Disney é aqui: megaevento para fãs traz a magia a SP

Os fãs do universo Disney do mundo inteiro focam a atenção em São Paulo neste fim de semana. Começa hoje a D23 Brasil - Uma Experiência Disney, o maior evento do conglomerado pensado para seu público. São esperadas mais de 50 mil pessoas em três dias de evento, com programação que prevê atrações nacionais e internacionais nos palcos, painéis e muito entretenimento nas áreas temáticas.

Promovido a cada dois anos nos Estados Unidos, é a primeira vez que o evento desembarca na América Latina, mais especificamente no Transamérica Expo Center. Para os fãs que desembolsaram em torno de R$ 1 mil pelo passaporte com acesso a todos os dias, a promessa é de muito conteúdo exclusivo.

Disney+, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN, Star e Rádio Disney terão espaços próprios, todos oferecendo experiências imersivas para os visitantes. Além das grandes áreas, é na Arena D23 by Bradesco/Visa, com capacidade para 2 mil pessoas, que vão acontecer os concorridos painéis com a presença de artistas ligados à música, filmes e séries, prévias de lançamentos e os anúncios sobre o que vem por aí, como "Moana 2", "Capitão América: Admirável Mundo Novo" e "Mufasa".

Pocket shows, encontro de cosplayers e toda a magia que envolve os parques e estúdios de animação, além de uma megaloja com mais de 600 produtos exclusivos são uma mostra do que foi preparado para os fãs de Mickey & Friends, Toy Story, Star Wars, Quarteto Fantástico, Percy Jackson, Branca de Neve, entre outras franquias e personagens.

Ah! E para quem quer entender o nome do evento, o D vem, obviamente, de Disney e o 23 é uma referência ao primeiro estúdio criado por Walt Disney, em 1923.

Vai lá:

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, das 10h às 20h. Acesse o site da D23 Brasil para o mapa do evento, programação e ingressos (a partir de R$ 174,95).

NOS SHOPPINGS

Papai Noel chegou!

Hoje, o bom velhinho é esperado no Anália Franco. Amanhã, no MorumbiShopping, no Shopping Pátio Paulista, no Cantareira Norte, no Shopping Metrô Itaquera, no VillaLobos, no Shopping Jardim Sul e no Plaza Sul.

Domingo é dia de o Papai Noel chegar no Mooca Plaza Shopping, no Center Norte, no Shopping Santa Cruz e no Shopping Ibirapuera.

AO AR LIVRE

Música e vinhos

O "Wine & Jazz Sessions", festival gratuito que celebra a combinação de música, vinhos e gastronomia, reúne cerca de 40 expositores, com restaurantes, vinícolas e empórios artesanais. Entre as atrações, destaque para os shows de Dom Paulinho Lima (amanhã, às 17h) e Tony Gordon (domingo, às 17h30).

Praça em frente ao Paseo Alto das Nações - Av. das Nações Unidas, 15187, Granja Julieta. Mais informações

Festa em Perdizes

A 1ª edição do "Dubairro Fest" movimenta o Centro Cultural Perdizes neste domingo, das 13h às 21h. A programação inclui muita música e gastronomia, com shows de Thaíde, Izzy Gordon e Di Melo. Na parte de comidinhas, espetinhos, acarajés e hambúrgueres estão na lista de opções. Ingressos a partir de R$ 30 (mais taxas).

Rua Cardoso de Almeida, 1447 - Perdizes. Mais informações

COM CRIANÇAS

Nos mundos de Alice

Abre hoje, no Shopping Metrô Tucuruvi, a exposição "Trilogia das Aventuras: Alice", experiência imersiva em nove ambientes interativos. Explorando a jornada de protagonista entre realidade e fantasia, tem efeitos especiais divididos em dois mundos (superfície e subterrâneo). De terça a domingo, das 10h às 21h. Ingressos a partir de R$ 25. Crianças de até 5 anos e 11 meses não pagam.

Rua Paulo de Faria, 133, Piso 1 - Tucuruvi. Mais informações

Ópera infantil

A versão infantil de "A Flauta Mágica", célebre ópera de Mozart, será apresentada amanhã e domingo no Teatro Bradesco em formato reduzido e cantada em português. Com a orquestra completa e os principais números da obra original, explora a saga do príncipe Tamino e Papageno para salvarem a princesa. Sessões às 16h e ingressos a partir de R$ 60. Crianças até 24 meses e de colo não pagam.

Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. Mais informações

CINEMA

Ainda Estou Aqui

Finalmente chega às telonas o filme que conta a história de Eunice, matriarca da família Paiva, advogada que se tornou ativista depois que o marido foi levado de casa e, posteriormente, assassinado durante a ditadura. Com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello, o drama é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice.

Sessões e ingressos

Operação Natal

Em clima de fim de ano, a aventura cômica acompanha o chefe da segurança do Polo Norte na missão de resgatar Papai Noel, que foi sequestrado pouco antes da data mais importante do ano. Para isso, ele se junta ao mais famoso (e infame) caçador de recompensas do mundo para salvar o Natal. Com Dwayne Johnson (The Rock), Chris Evans e Lucy Liu.

Sessões e ingressos