'Eu vivo um luto diário', diz mãe de Priscila Belfort, 20 anos após sumiço

Em uma entrevista inédita, Dona Jovita Belfort, mãe de Priscila, compartilha suas emoções. Também revela detalhes nunca antes contados sobre a busca incessante por respostas e o desejo de um desfecho para a história de sua filha, que desapareceu em 9 de janeiro de 2004, aos 29 anos de idade. "Sair da minha casa é a coisa mais difícil, porque estou sempre esperando esse telefone tocar. Eu vivo um luto diário (...) Então, sair de perto do telefone é um problema sério para mim", declara ela.

Após duas décadas sem resposta do paradeiro de Priscila Belfort, Dona Jovita compartilha o que acredita que possa ter acontecido com a filha. "Hoje tenho quase toda a certeza que não tem envolvimento nenhum com o tráfico (...) Nesses 20 anos eu já pensei de tudo, tudo o que você pode imaginar".

Ela continua, contando que, hoje, a polícia deve abrir várias frentes [de investigação]. "Fiquei muito triste, na época, com a família do namorado da Priscila, que não era um traficante, era do asfalto, muito bem nascido, muito bem educado, uma família bem financeiramente. Então, a Priscila nunca namorou um traficante. A família [dele], com o poder que tinha, se ausentou totalmente da nossa vida. Muita gente na época querendo ajudar e eles não ajudaram, isso é uma mágoa que tenho", completa.

