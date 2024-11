'Deu saudade': Milton deixa aposentadoria de lado e canta em show no RJ

Milton Nascimento, 82, fez uma pausa na aposentadoria dos palcos. O músico, que fez a última turnê da carreira em novembro de 2022, participou de um show do cantor Pretinho da Serrinha.

O que aconteceu

Emoção tomou conta do público quando o veterano subiu ao palco para cantar "Maria, Maria". O evento aconteceu no espaço Arena Samba, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (7).

Pretinho da Serrinha não conteve as lágrimas ao ver Milton. "Me faltam palavras pra descrever esse momento da minha vida. O que posso dizer é que certamente esse vai ficar marcado na minha alma e na minha história pra sempre", escreveu o artista, no Instagram.

Momento também foi compartilhado nas redes sociais de Bituca. "Deu saudade, e eu vim pro palco do Pretinho da Serrinha matar. Obrigado, Pretinho, toda a sua equipe e banda, por terem me recebido nessa roda com tanto amor e carinho", publicou.

'Aposentado convicto'

Milton Nascimento é aposentado convicto Imagem: Reprodução/@miltonnascimento

Milton tem aproveitado a aposentadoria dos palcos para assistir à televisão, encontrar amigos, viajar e gravar um álbum inédito. O músico fez a última turnê da carreira em novembro do ano passado e, desde então, vem experimentando a vida em outro ritmo.

Empresário Augusto Nascimento, filho do artista, contou em entrevista a Splash, em 2023, que o pai tem feito trabalhos pontuais e levado uma vida "absolutamente normal". "Eu acho que o meu pai nunca teve essa calma de poder parar sem ter um monte de gente atrás dele querendo botar para trabalhar, para fazer show. Sempre teve muita pressão para ele estar no palco. Isso sempre foi uma questão."

Milton é descrito pelo empresário como um aposentado convicto. "Ele falou comigo que ele não lembrava de qual tinha sido a última vez que tinha viajado — como a gente foi agora para a Europa, no meio do ano, passear."