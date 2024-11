D23 apresenta sequências de 'Mufasa: O Rei Leão' e 'Moana 2'

O anúncio das novidades dos Estúdios Disney que chegam aos cinemas e ao streaming nos próximos meses foi dividido em dois painéis na D23 Brasil, grande evento da produtora que acontece até domingo (10) no Transamérica Expo Center, em São Paulo. E a primeira parte teve boas surpresas, mas a lista é marcada por muitas sequências de sucessos anteriores.

Na abertura e no encerramento do show apresentado por Otaviano Costa e Carol Moreira, momentos destacados com números musicais, as honras foram, respectivamente para "Mufasa: O Rei Leão" e "Moana 2". O público aplaudiu de pé uma performance de Any Gabrielly, a dubladora brasileira de Moana, cantando a nova "Além", mas a plateia vibrou ainda mais com a exibição dos primeiros nove minutos do filme, exclusividade da Disney para esta primeira edição do evento de seu fã-clube mundial fora dos Estados Unidos.

Embora promovido a grande atração do encerramento, o trecho inédito de "Moana 2", que estreia no próximo dia 28, foi superado pela recepção emocionante ao primeiro episódio de "Produção de Sonhos", primeira série original dos estúdios Pixar para o streaming Disney+. Com quatro episódios, a série que estreia em 11 de dezembro é um spin-off de "Divertida Mente 2" A proposta é mostrar os bastidores de um grande estúdio produzindo os sonhos que a garota Riley tem todas as noites. O ritmo e o humor são tão bons quanto o que se viu no cinema, mesmo com uma participação bem pequena das personagens-emoções que são estrelas dos dois filmes na tela grande.

No segmento dos filmes live action feitos a partir de desenhos animados, algo que virou tradição na Disney, duas grandes atrações: "Branca de Neve", previsto para 20 de março de 2025, e "Lilo e Stitch", que chega no dia 22 de maio. Com Gal Gadot como a Rainha Má e Rachel Zegler no papel-título, "Branca de Neve" surpreende com o visual dos sete anões, utilizando atores modificados por computação gráfica. No caso de Stitch, o trailer não ofereceu muitas imagens claras para avaliar como o bichinho foi inserido no filme com atores.

O destaque em live action é "Tron Ares", que foi apresentado por um vídeo gravado por Jared Leto, astro do filme. Com estreia marcada para 9 de outubro, faz uma homenagem à ficção científica revolucionária "Tron: Uma Odisseia Eletrônica", clássico de 1982. O elenco é ótimo, e bastou um único close do rosto de Gillian Anderson na tela para fazer os fãs de "Arquivo X" urrarem nas cadeiras. E mais berros vieram com a última cena do trailer inédito, que traz Jeff Bridges, ator principal do filme original.

"Zootopia 2" teve um trailer muito engraçado, mostrando novos personagens na grande metrópole nos animais, incluindo uma sequência em um bairro não apresentado no primeiro filme: o Pântano. Talvez tenha sido o trailer que mais arrancou risadas da plateia.

Três estreias aguardadíssimas ainda estão em fase de produção, com previsão para 2026. Foram exibidas apenas em curtíssimos teasers: "Toy Story 5", "Os Incríveis 3" e um novo exemplar de "A Era do Gelo".

É preciso falar de duas produções totalmente originais. "Elio" chega em junho e o trailer emocionou bastante. Conta a história de um garoto que sonha em ira ao espaço e acaba sendo abduzido por alienígenas, com cenas muito bonitas no trailer.

Mas talvez a promessa mais interessante seja a animação "Saltadores". Mostra uma garotinha que tem seu cérebro transferido para um castor robô, que parte numa missão científica de conviver com outros castores. Muito louco.