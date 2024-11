"Cowboy Carter" leva Beyoncé ao topo da lista de indicações ao Grammy

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - A superestrela Beyoncé dominou a lista de concorrentes ao Prêmio Grammy divulgada nesta sexta-feira, com 11 indicações, incluindo a álbum do ano por sua aventura na música country, "Cowboy Carter".

Atrás de Beyoncé, Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone empataram com sete indicações cada. A fenômeno pop Taylor Swift e as novatas Chappell Roan e Sabrina Carpenter receberam seis indicações cada uma.

As mulheres dominaram a categoria de álbum do ano, a principal honraria do Grammy. Beyoncé, vencedora de mais Grammys em sua carreira do que qualquer outro artista, nunca levou para casa o prêmio por álbum. Swift o venceu quatro vezes e está concorrendo novamente com seu álbum "The Tortured Poets Department".

Na cerimônia da premiação, em fevereiro, os discos de Beyoncé e Swift concorrerão com "Short n' Sweet", de Carpenter, "Brat", de Charli XCX, "Hit Me Hard and Soft", de Eilish, e "The Rise and Fall of a Midwest Princess", de Roan.

Os dois artistas masculinos indicados na categoria álbum foram o rapper Andre 3000, com "New Blue Sun", e o artista de jazz Jacob Collier, com "Djesse Vol. 4".

Os vencedores serão escolhidos pelos cerca de 13.000 cantores, compositores, produtores, engenheiros e outros membros da Recording Academy.

O álbum "Cowboy Carter" de Beyoncé foi visto por especialistas e fãs como uma homenagem a um legado negligenciado dos negros norte-americanos na música e cultura country. Ele se tornou o primeiro álbum de uma mulher negra a alcançar o primeiro lugar na parada Billboard Top Country Albums quando foi lançado na última primavera do hemisfério norte.

No entanto, o álbum de Beyoncé foi desprezado pelos eleitores do Country Music Awards em setembro.

As outras indicações de Beyoncé ao Grammy incluíram disco e música do ano pelo single "Texas Hold 'Em". Suas 11 indicações elevaram o seu total para 99, mais do que qualquer outro artista. Antes desta sexta-feira, ela estava empatada na liderança com seu marido, o rapper Jay-Z, que tem 88.

Na categoria de melhor revelação, Carpenter, cantora de "Espresso", enfrentará a cantora pop Roan, o cantor de pop-rock Benson Boone, o artista de hip-hop/country Shaboozey, o músico multigênero Teddy Swims e outros.

Outro nome na lista de indicações ao Grammy? Os Beatles. "Now and Then", produzida com inteligência artificial para dar vida à voz de John Lennon, foi indicada para música do ano.