Corpo de Liam Payne chega ao Reino Unido três semanas após morte do cantor

O corpo de Liam Payne chegou a Londres na quinta-feira, 7, três semanas após a morte do cantor, que caiu da sacada de um hotel na Argentina. O corpo saiu do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com destino à catedral de Saint-Paul, em Wolverhampton, onde familiares, amigos e fãs terão a oportunidade de prestar suas últimas homenagens.

Segundo o Daily Mail, o avião que transportava o corpo do músico pousou às 7h49 (horário local) no Aeroporto Heathrow, em Londres. De acordo com o jornal The Mirror, o pai de Liam, Geoff Payne acompanhou a viagem de Buenos Aires até a capital britânica. O corpo do astro será embalsamado, e o enterro deve acontecer no final de semana.

Nesta semana, Geoff se pronunciou pelas redes sociais pela primeira vez.

"Sinto muito a sua falta", escreveu ele em uma publicação no Instagram que trazia uma foto do cantor em preto e branco. Ele agradeceu aos fãs de Liam por "todo o amor" dado a ele. "Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo à nossa família, para nós mesmos. Obrigado, pessoal", disse.

Liam Payne morreu em 16 de outubro de 2024 após sofrer uma queda no hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Exames toxicológicos indicaram a presença de algumas drogas em seu organismo. Ele teria sofrido cerca de 25 lesões com a queda, que resultaram no óbito.

Prisão de suspeitos

Na quinta-feira, 7, autoridades argentinas prenderam três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Liam Payne.

Segundo o promotor Andrés Esteban Madrea, em entrevista ao portal Sky News, os suspeitos responderão por "abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes". A autópsia realizada no corpo de Payne revelou traços de crack, cocaína e outras drogas.

Entre os acusados estão um assistente pessoal do músico, um funcionário do hotel e o fornecedor das drogas.