Cineclube Remake seleciona estudantes de teatro; veja como participar

O projeto Cineclube Remake abriu inscrições para estudantes de teatro e profissionais de audiovisual interessados em obter laboratório com práticas imersivas.

O que aconteceu

Projeto oferece a atores e diretores a oportunidade de reinterpretarem grandes obras cinematográficas. A ideia é recriar essas cenas para adaptá-las ao cenário real do Brasil.

Segunda temporada do projeto, que terá início em 19 de novembro, tem parceria com a SP Escola de Teatro. Os selecionados vão receber aulas teóricas, debates, ensaios e contarão com uma estrutura de gravação profissional.

Trabalhos serão exibidos no Cine Bijou, na Consolação (SP). Os projetos serão avaliados por uma banca de especialistas.

Projeto é dirigido por Luiza Prado. Com uma proposta 360 graus, o projeto abarca todos os departamentos envolvidos na produção de filmes: começando pela concepção criativa coletiva, pré-produção, filmagem, pós produção, premiére, premiação e festa de encerramento.

Para se inscrever é só acessar o formulário (aqui) e enviar as informações solicitadas.