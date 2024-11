Daniella Cicarelli exibe corpo sarado e ironiza críticas a aparência

Daniella Cicarelli, 46, está aproveitando alguns dias de folga em St. Barths, no Caribe.

O que aconteceu

A modelo, que está acompanhada do marido, Guilherme Menge, postou registros da viagem no feed de seu perfil do Instagram. Ela posou de biquíni ao lado de uma prancha.

Nas fotos, Cicarelli exibiu o corpo definido e malhado. Apesar das curvas esculturais, ela recebeu críticas sobre a aparência. "Dia de Surf no meu lugar preferido. A última foto tem até um sorriso do fotógrafo surfista", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, um seguidor criticou o corpo da artista, comparando sua aparência atual com a de quando era mais jovem. "Já foi linda", disse ele. "É verdade. Hoje, estou um pouco fora de forma, mas prometo que vou melhorar", ironizou Daniella.