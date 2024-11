Celebridades e preços altos: quem vai à clínica onde Nunes fez harmonização

Do UOL, em São Paulo

O prefeito reeleito da cidade de São Paulo passou por procedimentos estéticos ontem (7) em uma clínica renomada da capital paulista. A JK Estética Avançada postou o antes e depois com os resultados do Nunes, mas apagou a publicação após a repercussão. Ele não é a primeira figura pública ao usar os serviços da clínica.

Nunes aplicou botox e fez preenchimento com ácido hialurônico Imagem: Reprodução/Instagram

A lista e atendimento da JK Estética Avançada é cheia de celebridades. A clínica divulga o antes e depois com famosos em seu perfil.

Famosos fazem tratamentos na JK Estética Avançada. No Instagram do local há registros de Fábio Porchat, Mariana Ximenes, Ludmilla, Débora Nascimento e Isabelli Fontana.

Zé Felipe e Virginia estiveram na clínica em fevereiro de 2023. Na época, o cantor teria feito aplicação de Botox com os profissionais do local. Entre os posts publicados nas redes sociais, há também conteúdos dizendo que a Virgínia é a "Musa do Lad HD", um tipo de lipoaspiração.

Claudia Raia fazendo procedimento na JK Estética Avançada Imagem: Reprodução/Instagram

Gretchen, Claudia Raia e Fernanda Souza foram flagradas juntas na clínica em novembro de 2020. De máscara, por conta da pandemia, as três passaram por alguns procedimentos na JK Estética Avançada naquele dia. Em agosto de 2021, a JK divulgou uma foto de Cláudia fazendo o Protocolo de Rejuvenescimento Corporal.

Deolane fez procedimentos na clínica três meses após a morte do MC Kevin, em julho de 2021. Além da harmonização facial, ela também aplicou Botox, preencheu o bigode chinês e as olheiras.

Deolane fez procedimentos na JK Estética Avançada três meses após a morte do MC Kevin Imagem: Reprodução/Instagram

A jogadora de vôlei Kayt Alves, irmã da também atleta e ex-BBB Key Alves, fez uma longa lista de procedimentos na mesma clínica que Nunes. Como parte da harmonização facial, ela fez: preenchimento labial, preenchimento malar, preenchimento de mento (mantendo a covinha a pedido dela), preenchimento de olheira; preenchimento Pré-Maxila, preenchimento da Fossa Canina e Bigode Chinês e Botox em todo o rosto.

Nadine Gonçalves, mãe do Neymar, fez uma harmonização facial na clínica em abril de 2027.

Nadine Gonçalves, mãe do Neymar, fez uma harmonização facial na JK Estética Avançada Imagem: Reprodução/Instagram

Preços

O UOL entrou em contato com a clínica por meio de mensagem para apurar o valor dos procedimentos. Uma profissional do marketing da JK Estética Avançada respondeu que poderíamos falar com ela, mas ao fazermos o pedido, que foi visualizado, não recebemos mais retorno até o fechamento da reportagem.

De acordo com uma apuração do "ELA", caderno do jornal "O Globo", a lipo LAD pode custar R$ 160 mil na JK. Segundo Leo Dias, GKay gastou R$ 25 mil em novembro de 2022 para fazer diversos procedimentos, como retirada de antigos preenchedores, Botox, e fios de PDO.