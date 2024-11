Beatriz sofre injustiça ao encontrar mãe pela 1ª vez em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (9) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) será acusada de roubo durante seu primeiro encontro com Clarice (Carol Castro).

O que vai acontecer

Glorinha (Mariana Sena) convencerá a protagonista a comparecer na inauguração da nova loja da Perfumaria Carioca. A ocasião será um pretexto para Beatriz tentar se reencontrar com sua mãe.

Assim que as duas chegarem no evento, Maristela (Lília Cabral) e Zélia (Letícia Colin) ficarão atentas. Tudo piorará quando Bia (Maisa Silva) contar que a mocinha era a jovem que estava dançando com Beto (Pedro Novaes) no Carnaval.

Para afastar Beatriz do local, Juliano (Fábio Assunção) bolará um plano. Ao chamar um segurança, ele pedirá para que o funcionário tire a garota de sua loja. "Sem escândalo, a gente viu você roubar o sabonete", dirá o vilão, acusando a mocinha de roubo.

Glorinha tentará defender a amiga, mas Bia fará questão de revistar a bolsa da personagem. Diante da situação, Beatriz ficará extremamente ofendida. "Quem você pensa que é para mexer nas minhas coisas?", disparará.

Será neste momento que Clarice chegará ao evento. Porém, a personagem logo defenderá Bia, sem saber o que realmente está acontecendo. "O que você fez com a minha filha? Quem é você?", dirá.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.